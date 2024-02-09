- Ekonomi

Döviz kurunda yükseliş tam gaz

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Haftanın son işlen gününde de yükseliş eğiliminde olan döviz kurunda, dolar, 30,68 TL seviyesinden, euro ise 33,08 TL civarından işlem görüyor. Para birimlerinde yukarı yönlü hareket sürüyor.

Döviz kurunda yükseliş tam gaz mask
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Merkez Bankası'ndaki koltuk değişiminin ardından haftanın son işlem gününde de döviz kurunda yükseliş mevcut. Geçtiğimiz haftalarda art arda rekor tazeleyen dolar ve euro, bugüne de yukarı ivmeli hareketle başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL, bugün 30,6800 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 30,6079 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?
Uzun süredir birçok kez rekor kıran euro/TL de, bugün 33,0768 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 33,0459 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: Karar

# Son

09 Şub 2024 - 10:40 - Ekonomi

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