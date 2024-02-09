Döviz kurunda yükseliş tam gaz

Merkez Bankası'ndaki koltuk değişiminin ardından haftanın son işlem gününde de döviz kurunda yükseliş mevcut. Geçtiğimiz haftalarda art arda rekor tazeleyen dolar ve euro, bugüne de yukarı ivmeli hareketle başladı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL, bugün 30,6800 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 30,6079 seviyesinden gerçekleşmişti.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Uzun süredir birçok kez rekor kıran euro/TL de, bugün 33,0768 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 33,0459 seviyesinden yapmıştı.
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.