Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor!

Almanya zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği nedeniyle asker açığını kapatmak adına yeni arayışlara girdi.
"LEJYONER TABURU" KURACAKLAR
Yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların asker yapılmasını gündemine alan Alman ordusu deyim yerindeyse bir "lejyoner taburu" kuracak.
İLK HEDEF ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN TÜRK KÖKENLİLER
Rusya ile savaşın yayılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Alman ordusu, ilk hedef olarak ülkede doğup büyüyen, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi.
YILDA 1 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA GELİR
Askere alınan bir Türk'ün yılda yaklaşık 40 bin euro (1 milyon 322 bin TL) kazanabileceği konuşulurken, rütbenin yükselmesi durumunda maaşlar da artacak.
ALMANYA SAVUNMA BAKANI HABERLERİ DOĞRULADI
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gündeme gelen gelişmeyi doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" dedi.
Kaynak: Sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.