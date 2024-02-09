09 Şub 2024 - 10:19- Gündem G:

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyenlerin sayısının da yeterli olmadığı Almanya'da gündeme "lejyoner taburları" geldi. İlk hedefi ülkede doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerini askere almak olarak belirleyen Alman ordusunun planını gerçekleştirmesi durumunda bir kısmının "Paralı Türk askerler"den oluşacağı yorumları yapılıyor. Askere alınan bir Türk, yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek ve rütbe yükseldikçe maaş artacak.

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği nedeniyle asker açığını kapatmak adına yeni arayışlara girdi.

"LEJYONER TABURU" KURACAKLAR

Yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların asker yapılmasını gündemine alan Alman ordusu deyim yerindeyse bir "lejyoner taburu" kuracak.

İLK HEDEF ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN TÜRK KÖKENLİLER

Rusya ile savaşın yayılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Alman ordusu, ilk hedef olarak ülkede doğup büyüyen, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi.

YILDA 1 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA GELİR

Askere alınan bir Türk'ün yılda yaklaşık 40 bin euro (1 milyon 322 bin TL) kazanabileceği konuşulurken, rütbenin yükselmesi durumunda maaşlar da artacak.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI HABERLERİ DOĞRULADI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gündeme gelen gelişmeyi doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" dedi.

Kaynak: Sözcü

# Yer, Gelen

09 Şub 2024 - 10:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Taksilerde çığır açacak dönem başladı: Artık böyle kullanılacak... mask
Taksilerde çığır açacak dönem başladı: Artık böyle kullanılacak...
İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Torununu tramvayın altından kurtaran kadın feci şekilde can verdi mask
Torununu tramvayın altından kurtaran kadın feci şekilde can verdi
Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi mask
Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi
Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp... mask
Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp...
Akdeniz'de korkunç olay! Ölü ve kayıplar var mask
Akdeniz'de korkunç olay! Ölü ve kayıplar var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber