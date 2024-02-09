- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor

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Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi. Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor mask
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

# devam, Son, türkiye

09 Şub 2024 - 09:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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