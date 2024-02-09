- Spor

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı

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Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e tepki gösteren bir grup taraftar yumurta fırlattı.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı mask
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
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Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'dan İstanbul'a dönmek isterken bir grup taraftar tarafından havaalanında yumurtalı saldırıya uğradı. Malatya Havalimanı'nda 15-20 kişilik taraftar grubu, 'Adil Gevrek İstifa' sözleri ile protesto ederek Gevrek'e yumurta fırlattı. Aracına yumurta isabet eden Gevrek, yolculuk için işlemlerini sürdürerek uçuş saatinde Malatya'dan ayrıldı.

# İstanbul

09 Şub 2024 - 07:56 DHA Malatya- Spor

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Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
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