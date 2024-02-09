Fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı F.Ç. (24) yönetimindeki 45 AHJ 631 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si ilçede bulunan bir hastaneye, 7 işçi ise Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.