- Asayiş

Fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı mask
Fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
Fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
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Kaza, saat 20.45 sıralarında Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı F.Ç. (24) yönetimindeki 45 AHJ 631 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi  sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si ilçede bulunan bir hastaneye, 7 işçi ise Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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09 Şub 2024 - 07:55 DHA Manisa- Asayiş

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