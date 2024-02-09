- Asayiş

2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

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BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yön tabelasının direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişiden sürücü Tolga Yücetürk'ün (23) 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı mask
2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
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Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'nda meydana geldi. Kestel istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Tolga Yücetürk yönetimindeki 16 AID 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada Yücetürk ile arkadaşları Semih Kıdımoğlu (23) ve Erdem Eminoğlu otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, yapılan kontrolde sürücü Tolga Yücetürk'ün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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09 Şub 2024 - 07:55 DHA Bursa- Asayiş

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