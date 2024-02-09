- Asayiş

Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü

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BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü mask
Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü
Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü
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Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Gelen, Devlet, ilgili, kaza

09 Şub 2024 - 07:55 DHA İstanbul- Asayiş

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