Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü

Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.