Psikolojik sorunları olan genç annesi ile kardeşini rehin aldı

Olay, saat 03.30 sıralarında Atalar Mahallesi Önder Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Metin K., annesi ve erkek kardeşini evde bıçakla rehin aldı. Bu sırada, boşluktan yararlanan anne ile kardeş kendilerini odaya kilitledi. Bağırışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, balkona çıkan Metin K.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin, dairenin kapısını koç başıyla kırmasının ardından panikleyen Metin K., teslim oldu. Olay sonrası anne ve kardeş yaralanmazken, Metin K. polis merkezine götürüldü.