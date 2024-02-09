Uzman isimden yastık altı yapanlara peş peşe uyarı: 'Çok aptalca' diyerek sıraladı...

Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Bunlardan biri ise altın oldu. Çoğu yatırımcı güvensizlik nedeniyle fiziki altına yatırım gerçekleştiriyor.

Şu anda piyasada gram altın 1998 TL olarak işlem görüyor. Son dönemlerde altın da yaşanan düşüşlerde uzmanlar, ‘alım fırsatı’ söylemlerinde bulunmuştu. Altın almak isteyen pek çok yatırımcı fiziki altın tercih etmeye devam ediyor. Peki yastık altı altını olan vatandaşlar ne yapması gerekiyor?

ŞATIROĞLU: GÜVEN MESELESİ YASTIK ALTI ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Uzman isim Tunç Şatıroğlu yastık altı altınlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, “Yastık altı altın dediğimiz şey bu sisteme güvenmeme meselesidir. Yastık altı altın ben bu sisteme güvenmiyorum. Başında kim olursa olsun yani Ak parti' de olsa CHP de olsa bu adam buna güvenmiyor. Bunun için de kasasında tutmayı tercih ediyor. Bu bir güven sorunudur” dedi.

“TEK ÇARE ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Şatıroğlu, sistem üzerine sakın girmeyin söyleminde bulunarak yastık altı altını olanlara kritik uyarıda bulundu. Şatıroğlu, “Bu yastık altı altınların tekrar ekonomiye katılması isteniyorsa, şimdiye kadarki anlayışın değişmesi gerekiyor. ‘Siz bu altınları getirin biz bunları hurda altın fiyatına satalım’ zaten kuyumcuya da gitsen onlar da hurda altın fiyatına satıyorlar. ‘Sen de bu paraları al sisteme koyarak bundan bir getiri sağla’ diyorlar. Bunu çok aptalca bir düşünce olarak görüyorum. Bundan bir ders alınmadığını gösteriyor. Çünkü adam zaten bozmuyor. Sisteme güvenmeme nedeni primi ödenmesi lazım ki o sisteme güvenebilsin. Bazı insan için bu prim çok yüksek, ne kadar prim öderseniz ödesin o sisteme güvenmeyecek. Düzelmesi için bir kere anlayışın değişmesi gerekiyor. Sen bunu sisteme getireceksin, ben sana burada belki kazancın daha üzerinde bir prim ödemeyi kabul ediyorum denmesi gerekiyor. İşimize gelmiyor diyorsanız o zaman yastık altı altınları unutacaksınız” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber MERKEZİ