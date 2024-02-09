Taksilerde çığır açacak dönem başladı: Artık böyle kullanılacak...

Taksicilerin güvenliği için kabinli araçlar gündemde. Son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle taksiciler arasında kabinli araçlara ilgi artıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, kurşun geçirmez kabinler için görüşmelerin başladığını söyledi.
Kabinli araç işleten Ahmet Arslanoğlu ise, kabinlerin hem şoförü hem de müşteriyi koruduğunu, aracın görüntüsünü de bozmadığını belirtti. 2020 yılında kabin taktıran Gülden Bilge de, kabinlerin daha sağlam ve güvenli olmasını istediğini ifade etti.
"KURŞUN GEÇİRMEZ KABİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Kabinli taksilerin son zamanlarda daha çok tercih edildiğini belirten işletme sahibi Ahmet Arslanoğlu, koronavirüs salgınından sonra gasp, yaralanma ve cinayet gibi olayların önüne geçmek için bu ürünleri geliştirdiklerini anlattı. Arslanoğlu, "Başlangıçta sadece virüsten korunmak amacıyla ince ve kırılgan bir malzeme kullanmıştık. Ancak talep artınca, daha dayanıklı ve esnek bir ürün bulduk. Bu sayede hem sürücüler hem de yolcular kendilerini daha güvende hissediyorlar. Şimdiye kadar bin civarında taksiye, ayrıca servis ve özel araçlara da bu kabinleri taktık. Şehir dışından da 30-40 araçlık siparişler alıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.