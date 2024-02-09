Elektrik ve doğal gaz için tehlike çanları: Zam kapıda olabilir! TCMB Başkanı açıkladı...

TCMB Başkanı Fatih Karahan, zamların Orta Vadeli Program (OVP)'da öngörülen fiyatlara göre tahmin edildiğini ve bu fiyatların gerçekleşeceğini düşündüklerini söyledi.

Karahan, enflasyon tahminlerinin korunduğunu ve OVP'nin oldukça bağlayıcı bir program olduğunu vurguladı.

HÜKÜMETİN ZAM ONAYI BEKLENİYOR



Karahan'ın açıklamaları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Zamların ne zaman ve ne kadar olacağına dair ise henüz net bir açıklama yok.

Zamların enflasyona etkisinin ne olacağı ise tartışma konusu. Uzmanlar, zamların enflasyonda yeni bir dalga yaratabileceği konusunda uyarıyor. Hükümetin zamların etkisini azaltmak için ne gibi adımlar atacağı ise merak konusu.



ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ BEDELLERİ NE KADAR?



Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2024'te geçerli olacak birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,004148 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006223 lira, yıllık katılım ücreti 82 bin 967 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak işlem görüyor. 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olan güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 387 lira 10 kuruş, mesken aboneleri için 136 lira 20 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 68 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 183 lira 70 kuruş olmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber MERKEZİ