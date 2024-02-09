Uzman isimden kiracıları sevindiren haber: Her ay hesaplarına 9 bin TL yatacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u depreme daha dayanıklı hale getirmek için 10 yeni projesini kamuoyu ile paylaştı. Projeler dahilinde 50.000 konut yerinde dönüştürüleceği gibi öncelik verilen 10 alandaki 125.000 konutun da dönüşümü yapılacak. Projelerinin yanı sıra emeklilere de müjdeyi veren İmamoğlu, geçim sıkıntısıyla boğuşan emeklilerle ilgili projeleri de hayata geçireceğini söyledi.

“İBB yönetimi olarak yeni dönemde şehrimizi dönüştürmek için 10 alanda şu vizyoner işleri yapacağız” diyen İmamoğlu, projelerini şöyle anlattı:

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN EN FAZLA EMEKLİLER MAĞDUR OLDU”

“İstanbul Yenileniyor kapsamında dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60’ı bizim tarafımızdan karşılanacak. Bu yapılarda bulunan emeklilerimize ayrı bir avantaj sağlayacağız. Emekli ikramiyesiyle ev alıp başını sokacak bir yere kavuşmuş emeklilerimiz bugün geçinme sıkıntısıyla mücadele ediyor. İkramiye ile ev alma işi ise artık hayal oldu. Kentsel dönüşümden en fazla mağduriyet yaşayan kesim emeklilerimiz. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65’ini biz vereceğiz. Zor günlerinde emeklilerimizin de yanındayız.



“2 YIL VADELİ FAİZSİZ ÖDEME DESTEĞİ”



İstanbul Yenileniyor kapsamında kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlara sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği verilecek. Hibe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlara ve emeklilere de kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerinden yararlanarak tamamlayacaklar.

“EMEKLİLERE 9 BİN TL KİRA DESTEĞİ”



Hızlı tarama ile tespit ettiğimiz, “D” ve “E” grubuna giren ve riskli bina ilan edilen yapılarda bakanlığın verdiği 5500 TL’nin üzerine 7000 TL ekstra kira desteğini sadece ev sahiplerini değil, kiracıları da kapsayacak şekilde biz vereceğiz. Dar gelirli emeklilerimize hibe yardımının yanı sıra riskli yapılarda yaşayan tüm emeklilerimize bakanlık kira yardımının üzerine 9 bin TL kira destek vereceğiz. Toplamda 80 bin ev sahibi ve kiracımıza kira desteği vereceğiz. Bütçede değerlendirmek üzere 8 milyar TL kaynağımız bulunmaktadır.”

Kaynak: Haber MERKEZİ