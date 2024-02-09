09 Şub 2024 - 05:59- Ekonomi G:

Akaryakıtta iyi haber! Beklenen indirim geldi...Uzun kuyruklar oluştu

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Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli artan akaryakıt fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Her yeni güne indirim umuduyla başlayan milyonlarca sürücü varken, o petrol istasyonundan müşterilerine özel indirim müjdesi geldi…

Akaryakıtta iyi haber! Beklenen indirim geldi...Uzun kuyruklar oluştu mask
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O İSTASYONA GİDENE MOTORİNDE 2 LİRA İNDİRİM


Class Petrol’den o bölgedeki müşterilerine yeni bir indirim müjdesi geldi. Bugün güzel haberi müşterilerine cep telefonları üzerinden duyuran Class Petrol indirimli akaryakıt alım imkanı sunuyor.

Class Petrol Sefaköy Şubesi’ne özel yapılan indirim kampanyası kapsamında, müşterilere özel motorinin fiyatı 38,99 TL’ye düştü. Eğer siz de Class Petrol müşterisiyseniz, Sefaköy şubesine giderek 2 lira indirimle arabanızın motorin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Kaynak: Haber MERKEZİ

09 Şub 2024 - 05:59 - Ekonomi

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