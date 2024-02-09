09 Şub 2024 - 05:59- Ekonomi

Akaryakıtta iyi haber! Beklenen indirim geldi...Uzun kuyruklar oluştu

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli artan akaryakıt fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Her yeni güne indirim umuduyla başlayan milyonlarca sürücü varken, o petrol istasyonundan müşterilerine özel indirim müjdesi geldi…