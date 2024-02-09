Akaryakıtta iyi haber! Beklenen indirim geldi...Uzun kuyruklar oluştu

O İSTASYONA GİDENE MOTORİNDE 2 LİRA İNDİRİM
Class Petrol’den o bölgedeki müşterilerine yeni bir indirim müjdesi geldi. Bugün güzel haberi müşterilerine cep telefonları üzerinden duyuran Class Petrol indirimli akaryakıt alım imkanı sunuyor.
Class Petrol Sefaköy Şubesi’ne özel yapılan indirim kampanyası kapsamında, müşterilere özel motorinin fiyatı 38,99 TL’ye düştü. Eğer siz de Class Petrol müşterisiyseniz, Sefaköy şubesine giderek 2 lira indirimle arabanızın motorin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.