Şimşek inanıyor

11 Şubat Pazar günü oynanacak olan kritik maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor. Ligde uzun süredir puan kaybetmeyen lider Fenerbahçe'ye çelme takmayı planlayan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularını kritik maça motive ediyor. Dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe maçında uygulanacak olan taktik çalışmanın provasını yapan Alanyasporlu futbolcular, hırslı görüntüleri ile teknik heyeti mutlu ettiler. Alanyaspor, Fenerbahçe mesaisine bugün kaldığı yerden devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.