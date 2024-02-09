Şimşek inanıyor

11 Şubat Pazar günü oynanacak olan kritik maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor. Ligde uzun süredir puan kaybetmeyen lider Fenerbahçe'ye çelme takmayı planlayan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularını kritik maça motive ediyor. Dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe maçında uygulanacak olan taktik çalışmanın provasını yapan Alanyasporlu futbolcular, hırslı görüntüleri ile teknik heyeti mutlu ettiler. Alanyaspor, Fenerbahçe mesaisine bugün kaldığı yerden devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ