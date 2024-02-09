Sürpriz transfer

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü Güney Koreli golcü Ui-Jo Hwang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer eden Alanyaspor, bugün sona erecek olan devre arası transfer sezonu öncesinde dün de 19 yaşındaki Nijeryalı genç futbolcu Daniel Kehinde Akinlosotu'yu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı." Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ