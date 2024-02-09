Özçelik: Bize 1 yıl uyku yok

Ciddi ve tutarlı projelerle sıkıntıların üstesinden geleceklerini belirten Özçelik, “ Alanya’da hemen her sektörde o kadar farklı sorunlar var ki, göreve geldiğimizde bize 1 yıl uyku yok” diye konuştu.

Oda Başkanı Ali Akkaya tarafından karşılanan Başkan Adayı Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer eşlik etti. Yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi veren Oda Başkanı Akkaya, Büyükşehir Yasası’nın acil olarak değişmesi gerektiğini belirterek, “Genel anlamda trafik sıkıntımız var. Galericiler Sitesi ve kamyon garajı yok. Ayrıca yetki belgesi konusunda da sorunlar yaşanıyor. Bunlar elzem meseleler ve mutlaka çözüme kavuşturulmalı” diye konuştu.



ALANYA’NIN DERDİ BİZİM DERDİMİZ



Kanunların yetersiz kaldığı yerde, günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini söyleyen CHP Adayı Özçelik, “Göç yolda düzelir diyemeyiz. Aksaklıklar belli ve her şey merkeziyette olunca uçtaki yerlere hizmet verilmesi zorlaşır. Alanya’nın kalitesini arttırmak için düzenlemeler yapılmalı. 1 yıl uyumayacağız çünkü; Alanya’da hemen her sektörde o kadar farklı sorunlar, sıkıntılar var ki, göreve geldiğimizde bize 1 yıl uyku yok. Sorunların çözümünü çok iyi biliyoruz. Şehrimizin otopark sorununu çözdüğümüz zaman trafik kendiliğinden rahatlayacak. Alanya’nın derdi, bizim derdimiz. Bu dertlerin hepsi bilimle, teknolojiyle, pratiklikle ve işbirliği çalışmalarıyla çözülür. Köklü değişiklikler yapmak lazım. Yönetimler öngörülü olmalıdır. Alanya ciddi göç alan bir kent ve bunun hesabı iyi yapılmalı. Bundan 30-40 yıl sonra nüfusun kaç olacağını yönetici görmelidir. Bilim diye bir şey var. Alanya’yı öngörü ve ileri görüşlülükle yöneterek, şehrimize nefes aldıracağız” dedi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ