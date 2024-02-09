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Erdoğan bugün 'Yücel' diyecek

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Antalya’da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısına katılacak

Erdoğan bugün 'Yücel' diyecek mask
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile 19 ilçenin Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını bugün resmen açıklayacak. Toplantı bugün saat 15.00‘de EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ANTALYA’YA HAREKET NOKTALARI VE SAATLERİ

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, tanıtım toplantısına tüm Alanya halkını davet etti. Antalya’da yapılacak toplantı için Alanya'da 12 noktadan otobüs kaldırılacak.
KALKIŞ NOKTALARI VE SAATLERİ
Demirtaş Düğün Salonu saat: 10.00
Kargıcak Kavşağı saat: 10.15
Mahmutlar Belediye önü saat: 10.30
MHP İlçe Binası önü saat: 10.30
Kestel Merkez Camii saat: 10.45
Dinek Tiyatrosu altı saat: 11.00
Konaklı Saat Kulesi saat: 11.15
Payallar Ek Hizmet Binası saat: 11.30
Türkler Belediye Binası saat: 11.45
Avsallar Saat Kulesi saat: 12.00
İncekum Petrol önü saat: 12.15
Okurcalar Azak Restoran önü saat: 12.30. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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09 Şub 2024 - 05:15 - Siyaset

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