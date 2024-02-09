Başhekim Güler’den anlamlı ziyaret

Sohbet havasında geçen ziyarette Başhekim Doç. Dr. Güler Gazi Caner’in sağlık sorunlarını dinleyerek muayenesini gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Ülkemizin sahip olduğu huzur, birlik ve beraberliği gazilerimize ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimize borçluyuz. Biz sağlık çalışanları olarak onların yanında olmaya ve sağlıklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben misafirperverliklerinden dolayı gazimize ve ailesine teşekkür ediyorum“ diye konuştu. Evde Sağlık hizmetinden memnuniyetini dile getiren Murat Caner ise, ”Bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştırdığınız, evimizde sağlık hizmeti almamıza yardımcı olduğunuz için Başhekim Yılmaz Bey nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya EAH
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.