- Yaşam

Başhekim Güler’den anlamlı ziyaret

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ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, 1997 yılında Kuzey Irak'ta gazi olan ve sonrasında parapleji (her iki bacakta ve sol elde işlev kaybı) tanısı konulan Gazi Murat Caner'i hastanenin Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi ile birlikte evinde ziyaret etti.

Başhekim Güler’den anlamlı ziyaret mask
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Sohbet havasında geçen ziyarette Başhekim Doç. Dr. Güler Gazi Caner’in sağlık sorunlarını dinleyerek muayenesini gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Ülkemizin sahip olduğu huzur, birlik ve beraberliği gazilerimize ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimize borçluyuz. Biz sağlık çalışanları olarak onların yanında olmaya ve sağlıklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben misafirperverliklerinden dolayı gazimize ve ailesine teşekkür ediyorum“ diye konuştu. Evde Sağlık hizmetinden memnuniyetini dile getiren Murat Caner ise, ”Bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştırdığınız, evimizde sağlık hizmeti almamıza yardımcı olduğunuz için Başhekim Yılmaz Bey nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EAH

# sağlık

09 Şub 2024 - 05:07 - Yaşam

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