'8. Gastro' heyecanı sona erdi

YARIŞMADA Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, İngiltere, Irak, Ürdün, Malta, Fas, Kuzey Makedonya, Filistin, Romanya, Rusya, Tunus, Özbekistan’dan jüri ve yarışmacılar katıldı. Aynı zamanda, ‘ Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması’ kapsamında ‘Gastro Alanya Yemek Atölyeleri’ sahne programı üç gün boyunca sektörde ünlü konuklarla, söyleşi ve yemek şovları ile dolu dolu geçti. 3 gün boyunca heyecan ve lezzetle geçen yarışma sonunda lise, üniversite ve profesyonel şeflerden oluşan yarışma kategorilerine ödülleri Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu tarafından takdim edildi. Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmaya; katılımcı, jüri ve sponsor olarak destek veren tüm paydaşlara, Alanya Belediyesi müdürlüklerine ve emeği geçenlere plaket takdimi ile organizasyon sona erdi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.