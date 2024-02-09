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'8. Gastro' heyecanı sona erdi

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Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin sayılı yemek yarışmalarından kabul edilen 'Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda kıyasıya yarış vardı

'8. Gastro' heyecanı sona erdi mask
'8. Gastro' heyecanı sona erdi
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YARIŞMADA Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, İngiltere, Irak, Ürdün, Malta, Fas, Kuzey Makedonya, Filistin, Romanya, Rusya, Tunus, Özbekistan’dan jüri ve yarışmacılar katıldı. Aynı zamanda, ‘ Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması’ kapsamında ‘Gastro Alanya Yemek Atölyeleri’ sahne programı üç gün boyunca sektörde ünlü konuklarla, söyleşi ve yemek şovları ile dolu dolu geçti. 3 gün boyunca heyecan ve lezzetle geçen yarışma sonunda lise, üniversite ve profesyonel şeflerden oluşan yarışma kategorilerine ödülleri Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu tarafından takdim edildi. Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmaya; katılımcı, jüri ve sponsor olarak destek veren tüm paydaşlara, Alanya Belediyesi müdürlüklerine ve emeği geçenlere plaket takdimi ile organizasyon sona erdi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

'8. Gastro' heyecanı sona erdi

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Alanya, başkan, türkiye, turizm

09 Şub 2024 - 04:55 - Yaşam

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