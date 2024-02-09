Alanya Üniversitesi öğrencileri her dalda '7 altın madalya' aldı

ALANYA Üniversitesi Aşçılık Programı ve Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri “Pratik Öğrenci Üniversite Restoran Ana Yemek Tabağı, Pratik Öğrenci Üniversite Makarna Yemekleri ve Pratik Öğrenci En iyi Üniversite Ekip Yarışması” olmak üzere 3 farklı kategoride yarışmaya katıldılar. Yarışmaya katılan 7 öğrenci, her kategoride altın madalya kazandı ve Üniversiteler Arası Ekip Yarışması'nda ikincilik kupasını aldılar. Alanya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Songül Çoban ve Öğretim Görevlisi Öğr. Gör Erman Baş, gerçekleştirilen yarışma ile ilgili şu görüşleri dile getirdiler: “Üniversiteler arası ekip yarışmasından ikincilik kupası ile dönmeyi başardık. 2024 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği ile Alanya Belediyesi tarafından 8.cisi organize edilen Uluslararası Gastronomi Yarışması’na öğrencilerimiz Öğr. Gör. Songül Çoban ve Öğr. Gör. Erman Baş ile birlikte Alanya Üniversitesi olarak katılım sağladık. Ödül almasının sevincini yaşıyoruz. Demolarla birlikte sıkı bir çalışma, azimle başlayan bu serüveni başarıyla tamamladık. Bu tarz yarışmalar öğrencilerimizin alanında uzman insanlarla tanışmasına ve kariyer planlamalarına yön vermelerine olanak sağlamaktadır. Eğitimin, öğrenmenin ve gelişimin kurum dışı faaliyetlerle desteklenmesi gerektiği bilinci ile yola çıkarak pek çok etkinlikte yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. bu etkinliğe destek ve katkılarından dolayı mütevelli heyetimize, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner’e ve Alanya Üniversitesi ailesine teşekkür eder, yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ederiz”



REKTÖR ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ



Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, yarışmada altın madalya ve ikincilik kupası kazanan öğrencileri tebrik etti. Prof. Güner; “Üniversiteler arası ekip yarışmasından ikincilik kupasıyla dönmek büyük bir başarıdır. Öğrencilerimizin tüm kategorilerde altın madalya kazanması ve Pratik Öğrenci En İyi Üniversite Ekip Yarışması'nda ikincilik ödülü alması bizleri gururlandırdı. Sıkı bir çalışma ve azimle başladığımız bu serüveni başarıyla tamamladık. Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin uzmanlarla tanışmasına ve kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Eğitimi, öğrenmeyi ve gelişimi kurum dışı etkinliklerle desteklemenin önemini vurguluyoruz. Yarışmada emeği geçen tüm akademisyen kadromuzu, öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu. (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Üniversitesi