Dron destekli DEAŞ operasyonu

MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik faaliyetler sürüyor. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda kentte yapılanma arayışında oldukları ve sözde DEAŞ istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

9 TUTUKLAMA

Dronun kullanıldığı Özel Harekat destekli 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA