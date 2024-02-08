08 Şub 2024 - 23:49- Teknoloji G:

NASA yüzlerce personelini çıkardı

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NASA, Jet İtiş Gücü Laboratuarında (JPL) çalışan 530 personelini bütçe yetersizliğinden dolayı işten çıkarıyor.

NASA yüzlerce personelini çıkardı mask
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Dünyada ve uzayda yaptığı araştırmalarla isminden birçok defa söz ettiren ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bu sefer gündeme farklı bir konuyla geldi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre bütçe kesintileri nedeniyle California eyaletinde bulunan Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki (JPL) 530 çalışanını işten çıkarttı.

Ajans, işten çıkarmalar sonucunda yüzde 8'lik bir küçülme gerçekleştirdi.

'ÜZÜCÜ ANCAK GEREKLİ'

JPL Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işten çıkarma kararını "üzücü ancak gerekli" olarak nitelendirdi.

Leshin, kararın, bütçe kesintileri ardından harcamalarda kısıtlamaya gitmek amacıyla alındığını ifade etti.

Bütçe kesintisinden etkilenen, Mars'tan kaya ve toz örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmesi planlanan "Mars Sample Return" (MSR) misyonu dikkati çekiyor.

Bu misyonla NASA'nın Mars'a insan göndermesine yönelik hazırlık sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: KARAR

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08 Şub 2024 - 23:49 - Teknoloji

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