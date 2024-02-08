Seyir halindeki tır alev alev yandı

Adana'da seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yılankale mevkinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kağıt yüklü tırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.