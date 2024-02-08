İzmir için kuvvetli yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme, Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçelerinde metrekareye 21 ila 50 kilograma kadar kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir radarından alınan son verilere göre; halen Ege Denizi üzerinde devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki saatten itibaren İzmir'in kıyı ilçelerinde (Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar) etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.