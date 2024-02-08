İYİ Parti Alanya'da istifalar durmuyor: CHP'ye geçti

Alanyalı iş insanı Hasan Can Kamburoğlu partisinden istifa ederek CHP'ye geçtiğini duyurdu. CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’in yoğun istek ve talepleri karşında İYİ Parti'yi bıraktığı, CHP'ye geçtiği iddia edildi.

Kamburoğlu, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Doğup büyüdüğüm ve çok şey borçlu olduğum Alanya’mıza hizmet edebilmek için İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı altında Abdullah Sönmez ‘in listesinden Alanya Belediye Meclis üyesi adayı olarak siyasete atıldım.

Geçirdiğimiz beş yıllık görev süresince gerek Alanya Belediye Meclisi’nde, gerek Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde doğruyu yanlıştan, haramı helalden ayırarak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak adına elimden geldiğince belediyelerimizin çalışmalarına katkı sağladım. Beş yılın ardından bu onurlu görevi layığıyla yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Listesinde bana yer vererek, siyaset üzerinden şehrimize hizmet etme yoluna açan parti teşkilatlarına, emekçilerine, üyelerine ve destekleriyle beni motive eden siz değerli hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak Alanya’ya hizmet adına başladığım bu yolculuğa İYİ Partiden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam edeceğimi sizlerle paylaşmak isterim''

Kaynak: Haber Merkezi