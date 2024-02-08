08 Şub 2024 - 23:19- Gündem G:

Yıldırım düşen apartmanın çatısında yangın çıktı

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Muğla'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda yangın çıktı.

Yıldırım düşen apartmanın çatısında yangın çıktı mask
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi Camcı Sokakta bulunan bir apartmanda çıktı. 4 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım, yangına yol açtı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, alevler çevredeki binalara sıçramadan engellendi.

 

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 23:19 DHA Muğla- Gündem

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