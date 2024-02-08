- Asayiş

Son dakika! Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak hayatını kaybetti

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Marmara Feneryolu İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama yaşandı.

Son dakika! Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak hayatını kaybetti mask
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İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. 

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" İfadeleri kullanıldı. 

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 22:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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