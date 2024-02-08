Şok iddia! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığı Kızılcık Şerbeti hakkında final iddiaları ortaya atıldı.
Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen kısa süre önce beyin kanaması geçirmişti. Alev ve Apo aşkı reytinglere olumlu etki ettiğinden pek çok kişi dizinin reytinglerinin düşeceğini tahmin edildi. Ünlü oyuncudan yoksun olamayacak bölümlerinde reytinginin düşeceği düşünülmesi sebebiyle dizinin erken final yapacağı iddia edildi.
BİR DİĞER İDDİA
Ünlü oyuncu sağlığına kavuşunca da dizi devam edecek. İkinci iddia ise Alev ve Apo karakterlerini boşanmaya kadar yurt dışına göndermek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.