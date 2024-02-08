08 Şub 2024 - 22:20- Spor G:

Futbola Mavi kart uygulaması geliyor

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Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek.

Futbola Mavi kart uygulaması geliyor mask
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda "mavi kart" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamaya göre, hakemle sert şekilde tartışan ve hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan futbolculara mavi kart gösterilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak.

FUTBOLDA MAVİ KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü yapılacak açıklamanın ardından futbol sahalarında mavi kart uygulamaya başlanacak.

UYGULAMA TEST AŞAMASINDA

Test aşamasında mavi kart kuralı profesyonel liglerde uygulanmayacak. Pilot uygulamanın Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında yapılabileceği kaydedildi.

MAVİ KART CEZASI ALAN FUTBOLCULAR 10 DAKİKA OYUN DIŞI KALACAK

Yeni kurala göre, hakemle sert şekilde tartışan ve onu aldatmaya çalışan futbolculara hakem mavi kart gösterebilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak.

"FUTBOLCULAR ÜZERİNDE CAYDIRICI ETKİ YARATACAK"

IFAB Genel Müdürü Lukas Brud daha önce yaptığı açıklamada, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağını söylemişti. Brud, "Oyuncular, hakemle tartıştıklarında ya da kabul edilemez ifadeler kullandıklarında sarı kartın verilmesinden endişe etmiyorlar. Ancak, bir maçın 10 dakikasını kenarda geçirmek gibi bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarında, bunu ciddiye alacaklardır. Basketbol ve ragbi gibi, futbolda da yalnızca takım kaptanlarının hakemle iletişim kurmasına izin verilmesi gerektiği çok açık" demişti.

Kaynak: SONDAKİKA

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08 Şub 2024 - 22:20 - Spor

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