- Gündem

Antalya dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre, Antalya dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Antalya’da metrekareye 123 kilogram yağış düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;  Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Dersim, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya' nın doğu sahil kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, türkiye, Yer, ankara, Antalya, Hava, sağanak, meteoroloji

08 Şub 2024 - 22:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Torununu tramvayın altından kurtaran kadın feci şekilde can verdi mask
Torununu tramvayın altından kurtaran kadın feci şekilde can verdi
Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi mask
Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi
Kamburoğlu İYİ Parti'den CHP'ye geçti mask
Kamburoğlu İYİ Parti'den CHP'ye geçti
Alanya Mahmutlar'daki yangın kontrol altına alındı mask
Alanya Mahmutlar'daki yangın kontrol altına alındı
Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp... mask
Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber