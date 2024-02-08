Antalya dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Dersim, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA İÇİN HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya' nın doğu sahil kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.