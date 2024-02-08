- Asayiş

Geri manevra yapan minibüs sonu oldu

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaparken minibüsle çarptığı Ali Halıcı (74), hayatını kaybetti.

Geri manevra yapan minibüs sonu oldu mask
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Caddede, sürücüsü, geri manevra yapıp ara sokağa giren plakası belirsiz minibüs,  emekli zabıta memuru Ali Halıcı'ya çarptı. Minibüs sürücüsü, araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Halıcı'yı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Halıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, sağlık, Emekli

08 Şub 2024 - 21:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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