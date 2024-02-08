Geri manevra yapan minibüs sonu oldu

Caddede, sürücüsü, geri manevra yapıp ara sokağa giren plakası belirsiz minibüs, emekli zabıta memuru Ali Halıcı'ya çarptı. Minibüs sürücüsü, araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Halıcı'yı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Halıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA