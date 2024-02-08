Katliam gibi kaza! İşçi servisi, tır ile çarpıştı

Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarptı. Feci kaza sonrası çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.