08 Şub 2024 - 21:40- Asayiş G:

Katliam gibi kaza! İşçi servisi, tır ile çarpıştı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza! İşçi servisi, tır ile çarpıştı mask
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Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarptı. Feci kaza sonrası çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi. 

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 21:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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