08 Şub 2024 - 21:41- Gündem G:

İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İzmir'de fabrika işçilerinin taşındığı işçi servisi ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi. 

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 21:41 DHA İzmir- Gündem

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