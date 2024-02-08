İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.