Son dakika! A Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak. Yapılan kura çekimin ardından A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye; Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şu şekilde.:
A LİGİ
1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya
2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail
3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek
4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan
B LİGİ
1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
C LİGİ
1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya
2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık
3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus
4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya
D LİGİ
1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn
2. Grup: Moldova, Malta, Andorra
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.