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Son dakika! A Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

Son dakika! A Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu mask
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Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak. Yapılan kura çekimin ardından A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye; Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.  A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şu şekilde.: 

A LİGİ
1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B LİGİ
1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C LİGİ
1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık

3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D LİGİ
1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn

2. Grup: Moldova, Malta, Andorra

Kaynak: DHA

# türkiye, Yer, israil

08 Şub 2024 - 21:19 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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