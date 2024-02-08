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Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi

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Akaryakıta gelen zamlar sonrasında pek çok şehir ulaşım ücretleri zamlanmaya başladı. Alanya'da da ulaşıma yeni zam geldi. İşte yeni ücretler...

08 Şub 2024 - 20:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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