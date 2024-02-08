08 Şub 2024 - 20:50 - Gündem

Alanya'da toplu ulaşıma yeni zam geldi

Akaryakıta gelen zamlar sonrasında pek çok şehir ulaşım ücretleri zamlanmaya başladı. Alanya'da da ulaşıma yeni zam geldi. İşte yeni ücretler...