08 Şub 2024 - 20:45- Asayiş G:

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
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Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı aynı marka otomobil, kafa kafaya çarpışarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine  polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ulus (74) ve Mehmet Özsoy'un (62) hayatını kaybettiğini belirlendi. 

4 KİŞİ ÖLDÜ; 2 KİŞİ YARALANDI

Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 20:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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