- Asayiş

Boş arsada cansız bedeni bulundu

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Aksaray'da Hüsnü Aktaş'ın (79), boş arsada odunların yanında cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Boş arsada cansız bedeni bulundu mask
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Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi.  Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, Gelen

08 Şub 2024 - 20:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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