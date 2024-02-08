Boş arsada cansız bedeni bulundu

Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA