Ukrayna'da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrsky'i atandı.
Ukrayna Lideri Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi" dedi.
Zelenskiy, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.
2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.