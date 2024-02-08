- Asayiş

İki taksi durağı birbirine girdi

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Ankara'da iki taksi durağının çalışanları arasında 'yolcu alma' nedeniyle çıkan tartışma sonrası karşı grup, pompalı tüfekle diğer taksi durağını bastı.

İki taksi durağı birbirine girdi mask
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İddiaya göre, iki farklı taksi durağı çalışanları arasında daha önce de yaşanan ' yolcu alma' tartışmaları bugün tekrar yaşandı. 'Yolcu alma' sebebiyle tartıştığı meslektaşı Ferhat K.'nın (45) durağını kalabalık grupla basan A.K., yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. 

RASGELE ATEŞ AÇTI

Saldırı sonrası A.K. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ferhat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# Polis, ilgili, sağlık

08 Şub 2024 - 19:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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