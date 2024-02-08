Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor

MAHMUTLAR Mahallesi Salı Pazarı'ndaki bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Cayır cayır yanmaya başlayan apartmanda ve çevresinde korku dolu anlar yaşanırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alanya'nın birçok yerinden görünen yangın, farklı açılardan kayıt altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarının yapıldığı apartmanın, neden yandığı henüz bilinmezken, çevredeki vatandaşlar, alev topuna dönen apartmanın altından araçlarını kaçırmaya çalışıyorlar.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan ihbar üzerine yangına hemen müdahale edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.