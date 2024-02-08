08 Şub 2024 - 19:16- Asayiş G:

Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor
Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MAHMUTLAR Mahallesi Salı Pazarı'ndaki bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Cayır cayır yanmaya başlayan apartmanda ve çevresinde korku dolu anlar yaşanırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor

Alanya'nın birçok yerinden görünen yangın, farklı açılardan kayıt altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları  devam ediyor.

Söndürme çalışmalarının yapıldığı apartmanın, neden yandığı henüz bilinmezken, çevredeki vatandaşlar, alev topuna dönen apartmanın altından araçlarını kaçırmaya çalışıyorlar.

Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan ihbar üzerine yangına hemen müdahale edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. 

Son dakika! Alanya'da apartman alev alev yanıyor

# Mahmutlar, Yangın, Neden

08 Şub 2024 - 19:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı mask
Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı
Alanya'da korkunç kaza! İşçi vinçten kopan parçanın altında kaldı mask
Alanya'da korkunç kaza! İşçi vinçten kopan parçanın altında kaldı
Alanya'da 'Mekansız Paşa' trafik kurbanı mask
Alanya'da 'Mekansız Paşa' trafik kurbanı
Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı mask
Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği mask
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği
Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi mask
Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber