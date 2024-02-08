Alanya Mahmutlar'daki yangın kontrol altına alındı

Mahmutlar Mahallesi Salı Pazarı'ndaki bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Cayır cayır yanmaya başlayan apartmanda ve çevresinde korku dolu anlar yaşanırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.