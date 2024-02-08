08 Şub 2024 - 19:04- Gündem G:

Alanya Mahmutlar'daki yangın kontrol altına alındı

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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda başlayan yangın söndürülerek kontrol altına alındı

08 Şub 2024 - 19:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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