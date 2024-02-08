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Görme engelli genci kaçırıp ailesinden fidye istedi

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Samsun'un Canik ilçesinde Irak uyruklu A.R.A.A.J. (25), vatandaşı yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Görme engelli genci kaçırıp ailesinden fidye istedi mask
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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.R.A.A.J., yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi alıkoyup ailesinden para istedi. Aile, evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları verince şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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