08 Şub 2024 - 18:57- Gündem G:

Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp...

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Samsun'da yabancı uyruklu kişi, görme engelli bir kişiyi alıkoyup ailesinden fidye istedi. Şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Görme engelli kişiyi alıkoydu! Ailesinden fidye alıp... mask
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Samsun'un Canik ilçesinde Irak uyruklu A.R.A.A.J. (25), vatandaşı  yüzde 80 görme engelli M.T.M.M.'yi (20) alıkoyup, ailesinden fidye istedi. Ailenin evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları vermesi üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.R.A.A.J., yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yi alıkoyup ailesinden para istedi. Aile, evdeki cep telefonu, altın küpe ve 1600 doları verince şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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08 Şub 2024 - 18:57 DHA Samsun- Gündem

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