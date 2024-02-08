Alanya'da Mehmet Şahin'den 4 bini aşkın mektup

Şahin’in, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde hayatlarında ilk kez oy kullanacak 4 binin üzerindeki seçmenin her birine mektup gönderdiği öğrenildi.

Mektuba; “Seni ve seni bugünlere bin bir emek ve fedakarlıkla getiren aileni tüm içtenliğim ile selamlıyorum. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarının teminatı olarak en temel demokratik haklarından birini kazanmış bulunuyorsun. Yaşadığın ülkenin yönetiminde söz sahibisin” sözleriyle başlayan Şahin, 31 Mart tarihinde ilk kez sandık başına giderek bir ilk yaşayacak genç seçmene “İlk aşkını, ilk öğretmenini, ilk arkadaşını ve daha nice ilklerini unutmayacağın gibi kullandığın ilk oyunu da unutmayacaksın. Atamız yok olmaya yaklaşmış bir ulusu; yaşlısı, kadını ve genciyle yeniden inşa etmiştir. 31 Mart’ta ortak olacağın tarihi sorumluluğu yerine getirirken bunu hatırlamanı dilerim” sözleriyle devam etti.

ÜLKEMİZİN VE ALANYA’MIZIN SİZE İHTİYACI VAR

İlk kez oy kullanacak gençlerimize gönderdiği mektupta Şahin, “Gelecek sensin! Geleceği şekillendirecek olan da sensin! Hayatın boyunca kararlarını, umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmadan, kendi gücünün farkında olarak vermelisin. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur” Bu ülkenin ve Alanya’nın sana ihtiyacı var.” ifadelerine yer verdi.

SİZ GELECEĞİNİZİ KURMAK İÇİN ADIMLARINIZI BÜYÜTÜRKEN, SİZE DESTEK OLMAK VE GURUR DUYACAĞIN BİR ALANYA İNŞA ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Şahin mektuba, “Sana ve senin nesillerine daha eşit, daha güvenli, daha özgür ve huzurlu, yaşanabilir bir Alanya bırakmak için çıktığım bu yolda; senin pırıl pırıl kalbin ve zihnin, dinamizmin ve kararlılığın gücümüze güç katacaktır. Sen geleceğini kurmak için adımlarını büyütürken, sana destek olmak ve gurur duyacağın bir Alanya inşa etmek boynumun borcudur. Sırası geldiğinde ise bizler için en büyük gurur, bayrağı sizlere teslim etmek olacaktır.” sözleri ile devam etti.



SEBEBE İHTİYAÇ DUYMADAN KAPISINI ÇALABİLECEĞİN BİR AĞABEYİN OLDUĞUNU UNUTMAMAN DİLEĞİYLE...

Şahin gençlere yazdığı mektubunu; Değerli Genç Kardeşim; Gelecekte nasıl bir Alanya’da yaşamak istediğine sen karar vereceksin. Bu kararın sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun farkına vararak oyunu kullanacağına inancım tamdır. 31 Mart’ta sandık başına gittiğinde; daha eşit, daha güvenli, daha özgür ve huzurlu, yaşanabilir bir Alanya için seninle birlikte el ele yol almaya talibim. Bu inançla Alanya’mızın yarınlarına sahip çıkacağın ilk oyun şimdiden hayırlı olsun. Sebebe ihtiyaç duymadan kapısını çalabileceğin bir ağabeyin olduğunu unutmaman dileğiyle.” sözleriyle noktaladı.

DEMOKRATİK SÜRECE KATILIMIMIZA HASSASİYET GÖSTEREN MEHMET ABİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Şahin’in ilk kez oy kullanma hakkı kazanan genç seçmene yazdığı mektuplar yerlerine ulaşmaya başladı. Mektubunu alan gençler; “Biz gençleri birey olarak kabul edip, bu demokratik sürece katımımıza hassasiyet gösteren Mehmet abimize çok teşekkür ederiz. İlk kez oy kullanacağımız için gururluyuz, ilk kez adımıza mektup aldığımız için de çok mutluyuz.” dediler.