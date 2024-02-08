Yıllar sonra baba-kız bir araya geldi

Sihirli Annem dizisinde Yavuz karakterine hayat veren Jess Molho, dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner yıllar sonra bir araya geldi. Yıllar sonra buluşmayı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ikili gündem oldu.

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın adlı programa konuk olan Jennifer Boyner, yıllar sonra Jess Molho ile de bir araya geldi.Jennifer Boyner ve Jess Molho, beraber çekildikleri ayna fotoğrafını, Instagram hesaplarından "Baba-kız buluşması notu" ile paylaştı. İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf

Kaynak: Haber Merkezi