Yıllar sonra baba-kız bir araya geldi

Sihirli Annem dizisinde Yavuz karakterine hayat veren Jess Molho, dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner yıllar sonra bir araya geldi. Yıllar sonra buluşmayı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ikili gündem oldu.
TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın adlı programa konuk olan Jennifer Boyner, yıllar sonra Jess Molho ile de bir araya geldi.Jennifer Boyner ve Jess Molho, beraber çekildikleri ayna fotoğrafını, Instagram hesaplarından "Baba-kız buluşması notu" ile paylaştı. İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.