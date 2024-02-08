'18 kilo altınım, 18 evim var' demişti. MASAK telefonuyla neye uğradığını şaşırdı

Kobra Murat katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve kesip yapıştırınca ortaya başka bir durum çıkıp kendisini çok zor duruma soktuğunu söyledi: "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.

'MASAK BENİ ARADI ELİM AYAĞIM TİTREDİ'

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Kobra Murat, MASAK'tan telefon aldığını açıklayarak şunları söyledi:

"Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye. Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak? Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım"

Kaynak: Haber Merkezi