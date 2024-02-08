Acun'un müjdesi sonrasında Seda dakikalarca yalvardı

Turabi Çamkıran ve Nihat Altınkaya, sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda etti. Acun Ilıcalı ise bu isimlerin yerine Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın geleceğinin müjdesini verdi. Yarışmacılardan Seda Ocak, ikizi Sema ile aynı takımda olmak için dakikalarca yalvardı.
AYNI TAKIMDA OLMALARI İÇİN YALVARDI
2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da yarışmacı olan Sema Aydemir'in Kırmızı takıma geleceğini öğrenen Mavi takım yarışmacılarından Seda, ikiziyle aynı takımda olmak için şu sözlerle Acun Ilıcalı'ya yalvardı:
"Çok mutlu oldum ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere aynı takımda olalım Acun abi zaten düşman kardeş gibi görüldük. Bir kerecik aynı takımda olalım oylama yok zaten. Lütfen lütfen... Gerçekten annem babam çok üzülüyorlar. Ne yendiğime sevinebiliyorlar ne onun yendiğine sevinebiliyorlar. Hep birimiz aç hep birimiz sefalet hep birimiz üzgün. Gerçekten hasta olmuşlar. Oylamada yok lütfen"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.