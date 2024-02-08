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Acun'un müjdesi sonrasında Seda dakikalarca yalvardı

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Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda etmesinin ardından eski yarışmacılardan Sema Aydemir, Hilmicem ve Avatar Atakan'ın yarışmaya geleceği öğrenildi. İkizi Sema'nın geleceğini öğrenen Seda, Acun'a yalvardı.

Acun'un müjdesi sonrasında Seda dakikalarca yalvardı mask
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Turabi Çamkıran ve Nihat Altınkaya, sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda etti. Acun Ilıcalı ise bu isimlerin yerine Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın geleceğinin müjdesini verdi. Yarışmacılardan Seda Ocak, ikizi Sema ile aynı takımda olmak için dakikalarca yalvardı.

AYNI TAKIMDA OLMALARI İÇİN YALVARDI

2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da yarışmacı olan Sema Aydemir'in Kırmızı takıma geleceğini öğrenen Mavi takım yarışmacılarından Seda, ikiziyle aynı takımda olmak için şu sözlerle Acun Ilıcalı'ya yalvardı:

"Çok mutlu oldum ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere aynı takımda olalım Acun abi zaten düşman kardeş gibi görüldük. Bir kerecik aynı takımda olalım oylama yok zaten. Lütfen lütfen... Gerçekten annem babam çok üzülüyorlar. Ne yendiğime sevinebiliyorlar ne onun yendiğine sevinebiliyorlar. Hep birimiz aç hep birimiz sefalet hep birimiz üzgün. Gerçekten hasta olmuşlar. Oylamada yok lütfen" 

Kaynak: Haber Merkezi

# Survivor, ACUN, sağlık, Turabi, 2022, Ocak

08 Şub 2024 - 18:00 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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