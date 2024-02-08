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Akdeniz'de korkunç olay! Ölü ve kayıplar var

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Tunus açıklarında Sudanlı göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu.

101 kaçak göçmen yakalandı mask
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Tunus'un Mehdiye bölgesindeki Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Yetkililer, Safakes bölgesindeki Cabniyane'den ayrılan teknedeki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı; kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

08 Şub 2024 - 17:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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