Akdeniz'de korkunç olay! Ölü ve kayıplar var

Tunus'un Mehdiye bölgesindeki Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Yetkililer, Safakes bölgesindeki Cabniyane'den ayrılan teknedeki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı; kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi