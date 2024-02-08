- Yaşam

‘Noter masrafı çeviri ücretini geçiyor’

ABONE OL Google News Sayfamız

Global Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, noterlere çevirmen ücretlerinden daha çok ödeme yapıldığını belirterek konu ile ilgili düzenleme yapılması çağrısında bulundu

‘Noter masrafı çeviri ücretini geçiyor’ mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRKİYE Çevirmenler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Global Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, sektörde yaşanan sorunları aktardı. Noterler ile yaşanan sorunlara değinen ve bazı düzenlemelerin şart olduğunu belirten Değirmenci, “Ülkedeki ekonomik krizden dolayı artan fiyatlar. Bizim tercümanlık fiyatlarına da yansıyor. Son zamanlardan müşterilerden gelen şikayetler özellikle noterlerdeki masrafların çok olduğunu söylüyorlar. Türkiye Çevirmenler Federasyonu ve Global Tercümanlık olarak da biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Bizim yaptığımız çeviriyi noter neden onaylıyor? Anlamadığı bir dilde katip gidiyor, kaşe vuruyor ve bir çevirmenin iki katı fiyat alıyor. Bunlarla ilgili kesinti yapılması gerekir. Vatandaşımız bundan dolayı gerçekten mağdur. Zaten çeviri ücretini ödeyemiyorlar. Aynı zamanda Global Tercümanlık olarak adliyeler kaşesiz çevirimizi kabul ediyor. Çünkü biz adliye bilirkişisiyiz. Birkaç durum dışında başka kurumlar noter tastiği istiyor. Bu konuyu anlamış değiliz. Bir an önce düzenleme yapılması gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya çevirilerimiz noter kaşesi gerekmeden kabul oluyor. Bunu da sizin aracılığınızla paylaşmak isterim” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Gelen, ilgili, Neden, türkiye, başkan

08 Şub 2024 - 17:31 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Akciğer kanserinin en önemli sebebi ortaya çıktı mask
Akciğer kanserinin en önemli sebebi ortaya çıktı
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı... mask
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı...
Evden çıkanlar karşısında verdiği tepki şoke etti: Kızımın çeyizini götürüyorsunuz mask
Evden çıkanlar karşısında verdiği tepki şoke etti: Kızımın çeyizini götürüyorsunuz
Anatolia Hospital’dan ALGC üyelerine indirimli sağlık hizmeti mask
Anatolia Hospital’dan ALGC üyelerine indirimli sağlık hizmeti
Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı mask
Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı
Evde anne ile iki çocuğu ölümle burun buruna geldi mask
Evde anne ile iki çocuğu ölümle burun buruna geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber