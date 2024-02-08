‘Noter masrafı çeviri ücretini geçiyor’

TÜRKİYE Çevirmenler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Global Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, sektörde yaşanan sorunları aktardı. Noterler ile yaşanan sorunlara değinen ve bazı düzenlemelerin şart olduğunu belirten Değirmenci, “Ülkedeki ekonomik krizden dolayı artan fiyatlar. Bizim tercümanlık fiyatlarına da yansıyor. Son zamanlardan müşterilerden gelen şikayetler özellikle noterlerdeki masrafların çok olduğunu söylüyorlar. Türkiye Çevirmenler Federasyonu ve Global Tercümanlık olarak da biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Bizim yaptığımız çeviriyi noter neden onaylıyor? Anlamadığı bir dilde katip gidiyor, kaşe vuruyor ve bir çevirmenin iki katı fiyat alıyor. Bunlarla ilgili kesinti yapılması gerekir. Vatandaşımız bundan dolayı gerçekten mağdur. Zaten çeviri ücretini ödeyemiyorlar. Aynı zamanda Global Tercümanlık olarak adliyeler kaşesiz çevirimizi kabul ediyor. Çünkü biz adliye bilirkişisiyiz. Birkaç durum dışında başka kurumlar noter tastiği istiyor. Bu konuyu anlamış değiliz. Bir an önce düzenleme yapılması gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya çevirilerimiz noter kaşesi gerekmeden kabul oluyor. Bunu da sizin aracılığınızla paylaşmak isterim” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi