Küçük mavi hapların öyle bir yararı bulundu ki... Sadece cinsel bozukluk için değil...

Dünyada milyonlarca ereksiyon kaybı yaşayan erkeğin hayat kurtarıcı olarak nitelediği küçük mavi hapların yeni bir yararı daha ortaya çıktı.

250.000 ERKEĞİ 5 YIL BOYUNCA İZLEDİLER

İngiliz menşeili Mirror'un haberine göre Araştırmacılar, erkeklerde tıp dilinde erektil disfonksiyon bozukluğu teşhisi konulan 250.000'den fazla erkeği beş yıl boyunca izledi ve ilaç reçete edilenlerle edilmeyenleri karşılaştırdı. Erektil disfonksiyon ilaçları alanların Alzheimer'a yakalanma ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğunu belirlediler.

ALZHEIMERDE YÜZDE 18 DAHA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu bulgu, kan damarlarını genişleterek daha fazla kan akışını sağlayan ilaçların Alzheimer hastalığının gelişimini önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Araştırma, yaş ortalaması 59 olan 269.725 erkek katılımcıyı beş yıl boyunca inceledi.

DÜŞÜNME VE HAFIZA SORUNLARINA ÇÖZÜM OLUYOR

Her katılımcıya yakın zamanda erektil disfonksiyon teşhisi konmuş ve yüzde 55'i bu durum için reçeteli ilaç kullanırken %45'i kullanmamıştı. Katılımcıların hiçbirinde Alzheimer hastalarında beklenen düşünme veya hafıza sorunları yoktu.

Çalışmanın sonunda, 1.119 erkek Alzheimer hastalığına yakalandı; bunlardan 749'u erektil disfonksiyon ilaçları kullanıyordu ve bu, 10.000 kişi-yılında 8,1 vaka oranına karşılık gelmekteydi. 370'i ise erektil disfonksiyon ilaçları kullanmıyordu ve bu da 10.000 kişi-yılında 9,7 vaka oranına karşılık gelmekteydi. 'Kişi-yıl' olarak adlandırılan süre, hem çalışmadaki kişi sayısını hem de her bir kişinin çalışmada geçirdiği süreyi temsil etmektedir.

Araştırmacılar, yaş, sigara içme durumu ve alkol tüketimi gibi Alzheimer oranını etkileyebilecek faktörleri ayarladıktan sonra, erektil disfonksiyon ilaçları alan kişilerin Alzheimer'a yakalanma olasılığının %18 daha az olduğunu buldular.

ALZHEIMER HASTALIĞI İÇİN UMUT OLABİLİR

Bu ilişki, çalışma dönemi boyunca en çok reçete yazılan kişilerde en güçlü şekilde görüldü. University College London'dan çalışma yazarı Dr. Ruth Brauer şunları söyledi:

"Alzheimer hastalığının erken evrelerinde beyindeki amiloid plakları temizlemeye yönelik yeni tedavilerle ilerleme kaydediyor olsak da, Alzheimer hastalığının gelişimini önleyecek ya da geciktirecek tedavilere şiddetle ihtiyacımız var.

"Bu sonuçlar cesaret vericidir ve bu bulguları doğrulamak, bu ilaçların potansiyel faydaları ve mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en uygun dozu incelemek için gerekli olan daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.

"Bu bulguların kadınlar için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için hem erkek hem de kadın katılımcılarla randomize, kontrollü bir çalışma yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Daily Mirror